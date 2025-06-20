«Енисей» расстался с защитником Виктором Сэндерсом
Виктор Сэндерс завершил выступление за «Енисей».
Американский защитник (30 лет, 196 см) провел один сезон в красноярском клубе. Сэндерс стал 2-м в команде по результативности (14,1 очка) и передачам (3,4), а также лидировал по точности дальних бросков (39,1% при 6 попытках в среднем).
Баскетболист отыграл только 36 матчей, сезон омрачился переломом ноги, который выбил его из состава в начале марта.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Енисея»
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