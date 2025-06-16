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«Енисей» официально арендовал Дмитрия Халдеева у «Автодора»

Центровой будет выступать за клуб из Красноярска.

Халдеев (26 лет, 210 см) перешел из «Автодора» в «Енисей» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

За саратовский клуб игрок провел последние 2 сезона. В завершившемся чемпионате Единой Лиги ВТБ россиянин принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 15,5 минуты на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Автодора»
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