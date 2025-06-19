Егор Демин: «Больше всего мне близок Каннингем в плане изучения»
Егор Демин назвал игроков НБА, которых он изучает.
«Есть пять игроков НБА, которых изучаю. Лука и Шэй – два больших разыгрывающих и лучших игроков на пик-энд-ролле. Также слежу за Вагнером и Авдией, хоть это и не совсем мое амлуа.
Но больше всего мне близок Каннингем в плане изучения. Он самый высокий гард, использующий пик-энд-роллы. Это про то, как быть большим, играть как большой баскетболист», – сказал российский разыгрывающий в интервью «Взял мяч».
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Взял мяч»
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