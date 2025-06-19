Егор Демин: «Больше всего мне близок Каннингем в плане изучения»

Егор Демин назвал игроков НБА, которых он изучает.

«Есть пять игроков НБА , которых изучаю. Лука и Шэй – два больших разыгрывающих и лучших игроков на пик-энд-ролле. Также слежу за Вагнером и Авдией, хоть это и не совсем мое амлуа.

Но больше всего мне близок Каннингем в плане изучения. Он самый высокий гард, использующий пик-энд-роллы. Это про то, как быть большим, играть как большой баскетболист», – сказал российский разыгрывающий в интервью «Взял мяч».