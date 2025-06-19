Лука Дончич: «С нетерпением жду встречи с Марком и с энтузиазмом смотрю в будущее»

Лука Дончич отреагировал на продажу «Лейкерс» бизнесмену Марку Уолтеру.

«Лейкерс» – потрясающая организация. Я с нетерпением жду встречи с Марком и с энтузиазмом смотрю в будущее.

Я также признателен Джини и семье Басс за то, что они приняли меня в Лос-Анджелесе, и я рад, что Джини продолжит участвовать в делах клуба. С нетерпением жду совместной работы с ними обоими и надеюсь, что вместе мы завоюем чемпионские титулы», – написал разыгрывающий «Лейкерс» на своей странице в соцсети X.