Демаркус Казинс: «Если Дончич стоит только одного пика первого раунда, то Бэйн не стоит четырех»
Демаркус Казинс сравнил обмены Луки Дончича и Десмонда Бэйна.
«Посмотрите на Десмонда Бэйна, а затем посмотрите на Луку Дончича, и вы сразу ответите на свой вопрос. Черт возьми, нет, Бэйн не стоит того.
Если Лука стоит только одного пика первого раунда, то этот парень не стоит четырех. Мы сравниваем игрока уровня символической сборной НБА, многократного участника Матча всех звезд с парнем, который просто очень хороший игрок», – сказал бывший центровой НБА.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1326 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
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