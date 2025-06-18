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Влад Голдин: «17 тренировок с командами НБА менее чем за месяц – это достаточно тяжело»

Влад Голдин рассказал о просмотрах перед драфтом НБА.

«17 тренировок с командами НБА менее чем за месяц – это достаточно тяжело.

Пребываю в городе часов по 18 и обратно в аэропорт. К такому трудно подготовиться. На первых просмотрах требовалось больше времени, чтобы понять, что от меня хотят», – рассказал российский центровой в интервью «Взял Мяч». 

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Взял мяч»
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