Влад Голдин: «17 тренировок с командами НБА менее чем за месяц – это достаточно тяжело»

Влад Голдин рассказал о просмотрах перед драфтом НБА.

«17 тренировок с командами НБА менее чем за месяц – это достаточно тяжело.

Пребываю в городе часов по 18 и обратно в аэропорт. К такому трудно подготовиться. На первых просмотрах требовалось больше времени, чтобы понять, что от меня хотят», – рассказал российский центровой в интервью «Взял Мяч».