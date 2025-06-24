Уилл Клайберн покинет «Виртус» и перейдет в «Барселону»
Американский форвард перейдет в испанский клуб.
Как сообщает Sportando со ссылкой на Чему де Лукаса, Уилл Клайберн (35 лет, 201 см) покидает «Виртус», чтобы подписать контракт с «Барселоной».
В прошедшем сезоне Евролиги баскетболист набирал 13,5 очка, 4,7 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата.
Во втором матче полуфинальной серии чемпионата Италии против «Милана» игрок получил травму, но «Виртус» без его помощи смог победить в серии (3-1), а затем обыграл «Брешию» в финале (3-0).
Остается неясным, как будет расторгнут контракт, поскольку, согласно опубликованной информации, у Клайберна есть действующее соглашение с «Виртусом» на следующий сезон с зарплатой в 1,5 миллиона евро.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
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