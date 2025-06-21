Саша Обрадович не станет следующим главным тренером «Басконии»

Саша Обрадович и «Баскония» не смогли договориться.

В последние дни ходили разговоры о том, что сербский специалист может стать новым главным тренером «Басконии», однако стороны не договорились. Испанский клуб рассмотрит другие варианты.

Сообщалось, что «Баскония » может расстаться с Пабло Ласо перед следующим сезоном, и Саша Обрадович упоминался как один из основных кандидатов на пост главного тренера.

Обрадович начал текущий сезон в качестве главного тренера «Монако», но был уволен в ноябре. Его заменил Вассилис Спанулис, который добился с командой большого успеха, выведя «Монако» в финал Евролиги .