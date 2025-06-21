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«Барселона» подписала однолетний контракт с Майлзом Кэйлом

«Барселона» подписала Майлза Кэйла.

Американский атакующий защитник (26 лет, 198 см) стал первым приобретением «Барсы» в это межсезонье. Контракт подписан на один сезон.

В прошлом сезоне Кэйл выступал за «Тренто», набирая в Италии 11,3 очка (46,9% с игры, 44,2% из-за дуги), 3,5 подбора и 1,9 передачи за 25,1 минуты на паркете в среднем за матч.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
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Майлз Кэйл
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