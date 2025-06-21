«Барселона» подписала однолетний контракт с Майлзом Кэйлом
«Барселона» подписала Майлза Кэйла.
Американский атакующий защитник (26 лет, 198 см) стал первым приобретением «Барсы» в это межсезонье. Контракт подписан на один сезон.
В прошлом сезоне Кэйл выступал за «Тренто», набирая в Италии 11,3 очка (46,9% с игры, 44,2% из-за дуги), 3,5 подбора и 1,9 передачи за 25,1 минуты на паркете в среднем за матч.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1001 голос
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости