«Барселона» подписала однолетний контракт с Майлзом Кэйлом

«Барселона» подписала Майлза Кэйла.

Американский атакующий защитник (26 лет, 198 см) стал первым приобретением «Барсы» в это межсезонье. Контракт подписан на один сезон.

В прошлом сезоне Кэйл выступал за «Тренто », набирая в Италии 11,3 очка (46,9% с игры, 44,2% из-за дуги), 3,5 подбора и 1,9 передачи за 25,1 минуты на паркете в среднем за матч.