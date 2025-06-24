Дэниэл Гэффорд подпишет трехлетнее продление контракта с «Далласом» на 60 миллионов долларов
Центровой и «Мэверикс» продлят соглашение.
Представители «Мэверикс» и агенты Гэффорда, Майк Джордж и Шай Саи из Klutch Sports, договорились о новом контракте, который будет действовать до сезона-2028/29.
Дэниэл Гэффорд (26 лет, 208 см) в следующем сезоне получит 14 миллионов долларов до вступления в силу нового соглашения.
В прошедшем сезоне центровой принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 12,3 очка, 6,8 подбора и 1,8 блок-шота.
В среднем за карьеру Гэффорд реализует 71% бросков с игры, что является лучшим результатом в лиге (для игроков с минимум 1000 попыток) с момента его прихода в НБА (сезон-2019/20).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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