0

Дэниэл Гэффорд подпишет трехлетнее продление контракта с «Далласом» на 60 миллионов долларов

Центровой и «Мэверикс» продлят соглашение.

Представители «Мэверикс» и агенты Гэффорда, Майк Джордж и Шай Саи из Klutch Sports, договорились о новом контракте, который будет действовать до сезона-2028/29.

Дэниэл Гэффорд (26 лет, 208 см) в следующем сезоне получит 14 миллионов долларов до вступления в силу нового соглашения.

В прошедшем сезоне центровой принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 12,3 очка, 6,8 подбора и 1,8 блок-шота.

В среднем за карьеру Гэффорд реализует 71% бросков с игры, что является лучшим результатом в лиге (для игроков с минимум 1000 попыток) с момента его прихода в НБА (сезон-2019/20).

Под каким номером драфта видите Егора Демина?5645 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoДаллас
переходы
logoДэниэл Гэффорд
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Портленд» намерен сохранить Дрю Холидэя, «Сакраменто» и «Даллас» интересовались защитником
4сегодня, 04:45
Малькольм Брогдон может присоединиться к «Далласу»
621 июня, 10:51
Дуайт Пауэлл активировал опцию в контракте с «Далласом»
321 июня, 04:20
Главные новости
Тайриз Халибертон: «Я ни о чем не жалею, даже с разорванным ахиллом. Сделал бы это снова и снова ради этого города и своих братьев»
436 минут назадФото
«Бостон» продолжает вести переговоры по другим ключевым игрокам после обмена Дрю Холидэя
11сегодня, 05:07
«Портленд» намерен сохранить Дрю Холидэя, «Сакраменто» и «Даллас» интересовались защитником
4сегодня, 04:45
Дрю Холидэй перейдет в «Портленд», «Бостон» получит Анферни Саймонса и два пика второго раунда
49сегодня, 04:16
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. США сыграют с Нидерландами и другие матчи групп B и D
вчера, 21:25
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия и Франция начнут выступление на турнире и другие матчи групп A и C
вчера, 21:10
Майк Данливи: «Вряд ли получим пик в 1-м раунде драфта, но будем активны на рынке обменов»
3вчера, 20:59
Джевон Картер воспользуется опцией на последний год и 6,8 миллиона долларов в контракте с «Буллз»
5вчера, 20:46
Шэмс Чарания: «Яннис Адетокумбо даст «Бакс» возможность усилить состав, а потом оценит свои варианты»
13вчера, 20:30
Бобби Маркс: «Кливленд» и «Нью-Йорк» должны быть фаворитами Востока в следующем сезоне»
22вчера, 19:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
7-й матч финала-2025 НБА стал самым просматриваемым на телевидении с заключительной игры сезона-2018/19
3вчера, 20:15
Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» примет «Фенербахче» в 4-й игре серии
2вчера, 12:15
«Промитеас» подписал Сотириса Ставракопулоса
вчера, 18:12Фото
«Дубай» подключился к переговорам по обмену Филипа Петрушева
вчера, 15:54
Чима Монеке подпишет с «Црвеной Звездой» контракт на 2 года с зарплатой в 1,6 миллиона евро
вчера, 15:45
Андреа Тринкьери может перейти в «Дубай»
вчера, 15:28
Роман Илюк продолжит выступать за УНИКС в следующем сезоне
вчера, 14:58
Джузеппе Поэта вернется в «Милан» в качестве помощника Этторе Мессины и, скорее всего, возглавит команду в будущем
вчера, 13:52
Фанаты «Индианы» встретили возвращающегося Тайриза Халибертона в аэропорту
4вчера, 13:40Видео
Вассилис Толиопулос официально присоединился к «Панатинаикосу»
вчера, 13:25