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Малькольм Брогдон может присоединиться к «Далласу»

«Мэверикс» рассматриваются как основной вариант продолжения карьеры защитника.

Согласно информации Responsible Gaming, ожидается, что Брогдон (32 года, 193 см), который стал неограниченно свободным агентом, не вернется в «Вашингтон».

Среди команд, рассматриваемых как возможные варианты для Брогдона, выделяется «Даллас», который, как ожидается, будет заинтересован в услугах опытного защитника в связи с длительным восстановлением Кайри Ирвинга после разрыва передней крестообразной связки.

В прошедшем сезоне Малкольм Брогдон принял участие в 24 матчах «Уизардс», набирая в среднем 12,7 очка, 3,8 подбора и 4,1 передачи за 23,5 минуты на паркете.

Так кто все же будет чемпионом НБА?769 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Responsible Gaming
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