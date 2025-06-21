Дуайт Пауэлл активировал опцию в контракте с «Далласом»
Центровой продлил свой контракт.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, Дуайт Пауэлл (33 года, 208 см) воспользовался опцией игрока в своем соглашении. За следующий сезон баскетболист заработает 4 миллиона долларов.
Пауэлл присоединился к «Мэверикс» в 2014 году в результате обмена из «Бостона» вместе с Рэджоном Рондо.
В прошедшем регулярном сезоне центровой принял участие в 55 матчах, набирая в среднем 2,1 очка, 2,1 подбора и 1 передачу за 10 минут на паркете.
Так кто все же будет чемпионом НБА?555 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
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