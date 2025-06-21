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«Майами» подтвердил, что не собирается отдавать Келела Уэйра в сделке по Кевину Дюрэнту

«Хит» не хотят расставаться с центровым.

«Майами» не готов расстаться с талантливым новичком Уэйром в сделке по Дюрэнту, сообщают источники. Без него «Санс», скорее всего, потребуют от «Хит» будущие пики первого раунда, чтобы отпустить звезду во Флориду», – пишут инсайдеры Марк Стейн и Джейк Фишер.

В дебютном сезоне 21-летний центровой в среднем набирал 9,3 очка, 7,4 подбора и 1,1 блок-шота за 22,2 минуты при 55,4% попаданий с игры.

У «Хит» есть свои пики первого раунда в 2026, 2028, 2029, 2030 и 2031 годах, а также 20-й выбор на драфте-2025 (полученный от «Голден Стэйт» в обмене Джимми Батлера).

Так кто все же будет чемпионом НБА?558 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoМайами
Джейк Фишер
logoНБА
logoКелел Уэйр
Марк Стейн
logoКевин Дюрэнт
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