«Майами» отказался обменять Хайме Хакеса, Николу Йовича, Хэйвуда Хайсмита и 20-й пик на Кевина Дюрэнта
«Майами» упустил возможность заполучить Кевина Дюрэнта.
Согласно источникам ESPN.com, «Майами» сделал «Финиксу» несколько предложений по Дюрэнту, но в конечном итоге отклонил возможность обменять Хайме Хакеса, Николу Йовича, Хэйвуда Хайсмита, 20-й пик драфта-2025 и другие драфт-активы на звездного форварда.
Также сообщается, что «Хит» отказался включить в сделку молодого центрового Келела Уэйра.
В итоге «Финикс» обменял Дюрэнта в «Хьюстон» на Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда. Согласно источникам, «Рокетс» отказались расставаться с молодыми игроками Джабари Смитом и Ридом Шеппардом.
Так кто все же будет чемпионом НБА?2011 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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