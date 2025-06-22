«Майами» отказался обменять Хайме Хакеса, Николу Йовича, Хэйвуда Хайсмита и 20-й пик на Кевина Дюрэнта

«Майами» упустил возможность заполучить Кевина Дюрэнта.

Согласно источникам ESPN.com, «Майами » сделал «Финиксу » несколько предложений по Дюрэнту , но в конечном итоге отклонил возможность обменять Хайме Хакеса , Николу Йовича , Хэйвуда Хайсмита, 20-й пик драфта-2025 и другие драфт-активы на звездного форварда.

Также сообщается, что «Хит» отказался включить в сделку молодого центрового Келела Уэйра.

В итоге «Финикс» обменял Дюрэнта в «Хьюстон» на Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда. Согласно источникам, «Рокетс» отказались расставаться с молодыми игроками Джабари Смитом и Ридом Шеппардом.