Джейлен Уильямс: «Я сейчас впервые в жизни выпил алкоголь, так что еще в процессе осознания произошедшего»

Форвард «Тандер» еще не смог все переварить.

– Ты сейчас осознаешь, чего добился, свое место в истории?

– Неа. Я сейчас впервые в жизни выпил алкоголь, так что еще в процессе осознания произошедшего. Думаю, через пару дней немного приду в себя, но сейчас я просто пытаюсь насладиться моментом.

Бог был невероятно добр ко мне. В моей карьере было много испытаний и трудностей, много вещей, о которых я не говорю. Но он был очень добр ко мне, и это единственное, о чем я успел поразмышлять. А потом выпил.

В решающем матче финала против «Индианы» 24-летний Уильямс записал на свой счет 20 очков, 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.