Сын Айзейи Хартенштайна спал на руках отца во время церемонии награждения
Мальчик точно не запомнит такой важный момент.
Центровой «Тандер» Айзейя Хартенштайн поднялся на сцену для награждения после 7-й игры финала со своим годовалым сыном Элайджей.
В какой-то момент очередь интервью дошла до Хартенштайна, и он попросил арену пошуметь, чтобы разбудить сына. Но даже это не помогло.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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