Сын Айзейи Хартенштайна спал на руках отца во время церемонии награждения

Мальчик точно не запомнит такой важный момент.

Центровой «Тандер» Айзейя Хартенштайн поднялся на сцену для награждения после 7-й игры финала со своим годовалым сыном Элайджей.

В какой-то момент очередь интервью дошла до Хартенштайна, и он попросил арену пошуметь, чтобы разбудить сына. Но даже это не помогло.