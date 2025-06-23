Игроки «Тандер» не знали, как открывать бутылки с шампанским, пока Алекс Карузо не научил их

Баскетболисты «Оклахомы» оказались не готовы к празднованию чемпионства.

По словам Айзейи Хартенштайна , игроки «Тандер» медлили с открытием бутылок шампанского в раздевалке, потому что никто не знал, как это делается.

Двукратному чемпиону НБА Алексу Карузо пришлось обучать молодых.