Игроки «Тандер» не знали, как открывать бутылки с шампанским, пока Алекс Карузо не научил их
Баскетболисты «Оклахомы» оказались не готовы к празднованию чемпионства.
По словам Айзейи Хартенштайна, игроки «Тандер» медлили с открытием бутылок шампанского в раздевалке, потому что никто не знал, как это делается.
Двукратному чемпиону НБА Алексу Карузо пришлось обучать молодых.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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