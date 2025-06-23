Отец Гилджес-Александера: «Клипперс» не давали Шэю раскрыться»

Вон Александер рассказал о реакции на обмен сына в «Оклахому» в 2019 году.

«Когда это произошло, мы сначала немного расстроились. Знаете, тебя обменивают из места, где тебе комфортно, где ты расслаблен. Это же Лос-Анджелес. Теплая погода, девушки, все круто. Мы же обожали это место, верно? Но потом, со временем, начинаешь задумываться: «Погоди-ка…»

Поначалу ты просто в шоке: «Меня обменяли? Но я люблю эту команду!» Но когда садишься и трезво анализируешь… Кажется, это было во время Летней лиги, мы тогда всерьез обсудили ситуацию. Я сказал: «Шэй, это твой шанс засиять, брат. Это оно. Это судьба. Так хочет Бог». Это во-первых.

Во-вторых, я спросил: «Что вообще происходит в Лос-Анджелесе? Да, тебе там нравилось. Тепло, девушки, все такое. Но по правде, брат, там тебе не давали раскрыться. Коллин Секстон забивает по 22 очка за игру. Деандре Эйтон делает свое дело, играет по 40 минут, понимаешь? Все из твоего драфт-класса стали лидерами, потому что их взяли в слабые команды высокими пиками, и они просто играли, несмотря на ошибки.

А мы попали в сильную команду, с опытными ветеранами: Лу Уильямс, Эвери Брэдли, Тобайас Харрис, так? И его вводили в игру постепенно. Они пытались давать Шэю минуты по чуть-чуть, ведь он был новичком. А я говорил: «Брат, ты меня знаешь. Дайте ему играть сразу! Он уже готов. Вы видели, что он творил в Кентукки? Хватит! Он – разыгрывающий. Патрик Беверли – не разыгрывающий. Эвери Брэдли – не разыгрывающий. Лу Уильямс – не разыгрывающий. Док, скажи мне: кто у вас в команде разыгрывающий? Ну? Кто?!» – сказал Александер .