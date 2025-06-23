Шэй Гилджес-Александер – 4-й игрок в истории НБА, кому удалось стать лучшим бомбардиром, MVP и чемпионом в одном сезоне
Лидер «Тандер» пополнил список легенд.
Гилджес-Александер в сезоне-2024/25 стал лучшим бомбардиром (32,7 очка за игру), MVP регулярного сезона и завоевал чемпионство.
До него подобное удавалось только Кариму Абдул-Джаббару (1971), Майклу Джордану (1991, 1992, 1996, 1998) и Шакилу О′Нилу (2000).
В финальной серии против «Индианы» защитник «Оклахомы» в среднем набирал 30,3 очка (44,3% с игры), 5,6 подбора и 4,6 передачи.
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В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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