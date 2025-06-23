Шэй Гилджес-Александер – 4-й игрок в истории НБА, кому удалось стать лучшим бомбардиром, MVP и чемпионом в одном сезоне

Лидер «Тандер» пополнил список легенд.

Гилджес-Александер в сезоне-2024/25 стал лучшим бомбардиром (32,7 очка за игру), MVP регулярного сезона и завоевал чемпионство.

До него подобное удавалось только Кариму Абдул-Джаббару (1971), Майклу Джордану (1991, 1992, 1996, 1998) и Шакилу О ′Нилу (2000).

В финальной серии против «Индианы» защитник «Оклахомы» в среднем набирал 30,3 очка (44,3% с игры), 5,6 подбора и 4,6 передачи.