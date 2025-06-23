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Шэй Гилджес-Александер о Джейлене Уильямсе: «Эта награда MVP финала принадлежит ему в той же степени, что и мне»

Защитник «Тандер» отдал должное партнеру по команде.

«Такого игрока, как Джейлен Уильямс, ты встречаешь раз в жизни. Без него, без его выступлений, без его ключевых бросков, защиты и всего, что он привносит в команду, у нас не было бы этого чемпионства.

Эта награда MVP финала принадлежит ему в той же степени, что и мне. Она навсегда останется нашей общей», – сказал Гилджес-Александер.

В решающей игре финала Уильямс записал на свой счет 20 очков (7 из 20 с игры), 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата. 

В среднем за серию форвард набирал 23,6 очка (43,3% с игры), 5 подборов и 3,7 передачи.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница ESPN в соцсети X
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