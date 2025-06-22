Лу Дорт о 7-м матче финальной серии: «Это как последний день в школе»
Лу Дорт поделился ощущениями от 7-го матча финальной серии плей-офф.
«Это как последний день в школе.
Выходишь, выкладываешься по полной, отдаешься полностью. Понимаешь, что после этого у тебя будет много времени на отдых. Надо использовать всю энергию, которая у нас есть в этом матче», – сказал форвард «Оклахомы».
Сегодня «Оклахома» примет на своем паркете «Индиану» в 7-м матче финальной серии плей-офф. Начало в 3.00 по московскому времени.
Так кто все же будет чемпионом НБА?2613 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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