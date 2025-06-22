Во всех 6 матчах финальной серии «Индиана» набирала 104+ очка. 1.85 – продление серии
Букмекеры оценили потенциальную результативность «Индианы» в 7-м матче финальной серии НБА.
Во всех 6 матчах против «Оклахомы» «Пэйсерс» набирали 104+ очка. Шансы, что тренд продлится, примерно равны: коэффициент 1.95 на тотал «Индианы» меньше 103,5 и 1.85 – на больше 103,5.
Также «Пэйсерс» в 19 из 22 игр в текущем плей-офф пробили тотал больше 102,5. На это в предстоящей встрече букмекеры дают 1.74.
Решающий матч состоится в ночь на 23 июня. Начало – в 3:00 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости