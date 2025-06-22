Джейлен Уильямс: «Будет здорово закончить сезон перед нашими болельщиками и закончить его правильно»

Джейлен Уильямс признался, что «Тандер» будет важно выиграть чемпионат дома.

«Это особенное чувство. Мне кажется, учитывая, как прошел наш сезон, будет здорово закончить его перед нашими болельщиками и закончить его правильно», – сказал форвард «Оклахомы».

Сегодня «Оклахома» примет на своем паркете «Индиану» в 7-м матче финальной серии плей-офф.