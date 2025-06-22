Джейлен Уильямс: «Будет здорово закончить сезон перед нашими болельщиками и закончить его правильно»
Джейлен Уильямс признался, что «Тандер» будет важно выиграть чемпионат дома.
«Это особенное чувство. Мне кажется, учитывая, как прошел наш сезон, будет здорово закончить его перед нашими болельщиками и закончить его правильно», – сказал форвард «Оклахомы».
Сегодня «Оклахома» примет на своем паркете «Индиану» в 7-м матче финальной серии плей-офф.
Так кто все же будет чемпионом НБА?2608 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Оклахомы» в соцсети X
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