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Джейлен Уильямс: «Будет здорово закончить сезон перед нашими болельщиками и закончить его правильно»

Джейлен Уильямс признался, что «Тандер» будет важно выиграть чемпионат дома.

«Это особенное чувство. Мне кажется, учитывая, как прошел наш сезон, будет здорово закончить его перед нашими болельщиками и закончить его правильно», – сказал форвард «Оклахомы».

Сегодня «Оклахома» примет на своем паркете «Индиану» в 7-м матче финальной серии плей-офф.

Так кто все же будет чемпионом НБА?2608 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Оклахомы» в соцсети X
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