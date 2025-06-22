Ти Джей Макконнелл о 7-м матче в гостях: «Мы будем практически одни»
Ти Джей Макконнелл поделился ожиданиями от 7-го матча финала в Оклахома-Сити.
«Атмосфере в гостях сильно отличается, очевидно. Трибуны придают энергии. Мы будем практически одни.
В Оклахома-Сити потрясающие болельщики, будет шумно, так что нам нужно быть готовыми», – сказал разыгрывающий «Индианы».
Так кто все же будет чемпионом НБА?2610 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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