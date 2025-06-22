Ти Джей Макконнелл о 7-м матче в гостях: «Мы будем практически одни»

Ти Джей Макконнелл поделился ожиданиями от 7-го матча финала в Оклахома-Сити.

«Атмосфере в гостях сильно отличается, очевидно. Трибуны придают энергии. Мы будем практически одни.

В Оклахома-Сити потрясающие болельщики, будет шумно, так что нам нужно быть готовыми», – сказал разыгрывающий «Индианы».