Патрик Беверли прилетит в Грецию, чтобы подписать контракт с ПАОКом

Экс-игрок НБА Патрик Беверли готов продолжить карьеру в Греции. По информации Eurohoops, 37-летний баскетболист сегодня вечером прилетает в Салоники для прохождения медосмотра и заключения соглашения с ПАОКом .

Беверли провел 12 сезонов в НБА, выступая за семь разных команд. Последним европейским клубом в его карьере был «Хапоэль Тель-Авив».

В сезоне-2024/25 защитник провел 14 матчей за израильский клуб в Еврокубке, набирая в среднем 10,7 очка, 4,1 подбора и 4,6 передачи за 24 минуты на площадке.