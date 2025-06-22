Эксперт Сэм Весени: «В ноябре думал, что у Егора Демина есть шанс составить конкуренцию Дилану Харперу за второй номер драфта»

Сэм Весени признался, что разочаровался в Егоре Демине по ходу сезона в NCAA.

«В ноябре я думал, что у Егора есть реальный шанс составить конкуренцию Дилану Харперу за второй номер драфта.

Я думал: «Вот оно! Мы готовы, мы едем в Россию собирать информацию, вперед!» Но, увы, этого не произошло», – сказал эксперт The Athletic в подкасте Райана Руссило.