Эксперт Сэм Весени: «В ноябре думал, что у Егора Демина есть шанс составить конкуренцию Дилану Харперу за второй номер драфта»
Сэм Весени признался, что разочаровался в Егоре Демине по ходу сезона в NCAA.
«В ноябре я думал, что у Егора есть реальный шанс составить конкуренцию Дилану Харперу за второй номер драфта.
Я думал: «Вот оно! Мы готовы, мы едем в Россию собирать информацию, вперед!» Но, увы, этого не произошло», – сказал эксперт The Athletic в подкасте Райана Руссило.
Так кто все же будет чемпионом НБА?2347 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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