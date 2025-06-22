Эксперт Райан Руссило о Егоре Демине: «Он не просто промахивается, я бы назвал это «вопиющими промахами»

Райан Руссило назвал главный недостаток Егора Демина.

«Он не просто промахивается, я бы назвал это «вопиющими промахами». Он умудряется совершать больше 80 процентов своих бросков с сопротивлением.

Несмотря на его передачи, габариты и плавность в игре, которая заставила меня влюбиться в него в начале сезона, возникает вопрос: «Зачем он разменивается с бигменом?» Он как будто специально ждет, когда бигмен выйдет на него. Кажется, что он не хочет бросать, но нет, он бросает. И тогда хочется даже проверить, ровное ли кольцо.

И вот я смотрю на него и думаю: «Хватит, сдавайся, не признавайся никому, что он тебе нравится», – сказал эксперт в своем подкасте.