«Работа с телом – важный аспект подготовки». Егор Демин показал, как готовится в тренажерном зале к драфту

Егор Демин продолжает готовиться к драфту НБА.

19-летний российский разыгрывающий показал в своем Telegram-канале, как занимается в тренажерном зале.

«Работа с телом – важный аспект подготовки. Я работаю в тренажерном зале Института спорта Мейера (MIS).

Много работы не только силовой, но и специализированной функциональной. Моя задача становиться сильнее и лучше через развитие функций для баскетболиста. При подготовке в России я также уделял много внимания этим аспектам», – написал Демин .