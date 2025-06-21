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«Работа с телом – важный аспект подготовки». Егор Демин показал, как готовится в тренажерном зале к драфту

Егор Демин продолжает готовиться к драфту НБА.

19-летний российский разыгрывающий показал в своем Telegram-канале, как занимается в тренажерном зале.

«Работа с телом – важный аспект подготовки. Я работаю в тренажерном зале Института спорта Мейера (MIS).

Много работы не только силовой, но и специализированной функциональной. Моя задача становиться сильнее и лучше через развитие функций для баскетболиста. При подготовке в России я также уделял много внимания этим аспектам», – написал Демин.

Так кто все же будет чемпионом НБА?955 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Егора Демина
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