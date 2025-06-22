Журналист NetsDaily о Егоре Демине: «Этот московский парень понимает баскетбол»
Журналист NetsDaily поделился мнением о российском разыгрывающем Егоре Демине.
«По моему мнению, Егор Демин под 8-м номером драфта был бы катастрофическим выбором. Это сделало бы каждое из 56 поражений «Бруклина» в сезоне-2024/25 еще более болезненным.
Егор Демин даже под 19-м номером был бы достижением. Да, он стал бы вторым самым интересным молодым игроком «Нетс» после того, кого выберут под 8-м номером, и я был бы очень рад увидеть, как юноша читает площадку.
Драфт – это не точная наука, а этот московский парень понимает баскетбол. Черт возьми, нет ничего, что я любил бы больше, чем блестящую лишнюю передачу», – написал журналист NetsDaily Лукас Каплан.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1369 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NetsDaily
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