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Журналист NetsDaily о Егоре Демине: «Этот московский парень понимает баскетбол»

Журналист NetsDaily поделился мнением о российском разыгрывающем Егоре Демине.

«По моему мнению, Егор Демин под 8-м номером драфта был бы катастрофическим выбором. Это сделало бы каждое из 56 поражений «Бруклина» в сезоне-2024/25 еще более болезненным.

Егор Демин даже под 19-м номером был бы достижением. Да, он стал бы вторым самым интересным молодым игроком «Нетс» после того, кого выберут под 8-м номером, и я был бы очень рад увидеть, как юноша читает площадку.

Драфт – это не точная наука, а этот московский парень понимает баскетбол. Черт возьми, нет ничего, что я любил бы больше, чем блестящую лишнюю передачу», –  написал журналист NetsDaily Лукас Каплан.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1369 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NetsDaily
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