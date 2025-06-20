Егор Демин вызывает интерес у «Бруклина» (8-й пик)

Егор Демин удачно показал себя на просмотрах.

Российский разыгрывающий побывал в целом ряде клубов, включая «Джаз» (5-й пик), «Уизардс» (6), «Пеликанс» (7), «Нетс» (8), «Блэйзерс» (11), «Буллз» (12), «Хоукс» (13) и «Тандер» (15).

По информации Джейка Фишера, особый интерес к Демину проявляет «Бруклин ». Команды оценили сочетание таланта и габаритов игрока.

В разговоре с репортером университетский тренер Демина Кевин Янг назвал его имеющим «наиболее высокий потенциал за вычетом Дилана Харпера и Купера Флэгга».