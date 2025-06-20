8

Егор Демин вызывает интерес у «Бруклина» (8-й пик)

Егор Демин удачно показал себя на просмотрах.

Российский разыгрывающий побывал в целом ряде клубов, включая «Джаз» (5-й пик), «Уизардс» (6), «Пеликанс» (7), «Нетс» (8), «Блэйзерс» (11), «Буллз» (12), «Хоукс» (13) и «Тандер» (15).

По информации Джейка Фишера, особый интерес к Демину проявляет «Бруклин».  Команды оценили сочетание таланта и габаритов игрока.

В разговоре с репортером университетский тренер Демина Кевин Янг назвал его имеющим «наиболее высокий потенциал за вычетом Дилана Харпера и Купера Флэгга».

Так кто все же будет чемпионом НБА?297 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
logoЮта
Кевин Янг
logoБруклин
logoАтланта
logoПортленд
logoНБА
logoЧикаго
logoОклахома-Сити
logoЕгор Демин
logoдрафт НБА
logoВашингтон
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Первый пик драфта НБА – у «Далласа». Их шанс на него составлял 1,8%
21713 мая, 03:08
НБА. Последний день регулярки. 39+10 от Хардена обеспечили «Клипперс» победу над «Голден Стэйт» в овертайме, «Мемфис» был сильнее «Далласа» и другие матчи
52014 апреля, 03:40
НБА. «Денвер» обыграл «Мемфис», «Лейкерс» разгромили «Хьюстон» и другие матчи
21112 апреля, 04:55
Главные новости
Защитник Джош Грин из «Шарлотт» перенес операцию на плече и выбыл на неопределенный срок
1 минуту назад
Репортер из Торонто Майкл Грэйндж: «Якоб Пелтль ни в коем случае не станет частью сделки по Кевину Дюрэнту»
19 минут назад
Алекс Карузо: «Согласился бы решить судьбу титула в одной игре в начале сезона»
334 минуты назад
Марк Джексон: «Баскетбол Рика Карлайла интересен и свеж. Пришло время «Индиане» взять титул»
553 минуты назад
«Вашингтон» пытается улучшить позиции на драфте, чтобы получить Дилана Харпера или Джеремайю Фирса
1сегодня, 19:40
Казинс – Дюрэнту: «О драках мне рассказал твой одноклубник»
5сегодня, 19:08
«Хьюстон» не может найти третьего участника обмена Кевина Дюрэнта, который возьмет Джейлена Грина
4сегодня, 18:56
Евробаскет-2025. Женщины. Испания встречается с Германией, Чехия разгромила Португалию и другие матчи
3сегодня, 18:40Live
«Он постоянно проверяет твой характер». Торри Крэйг рассказал историю о Джо Маззулле
4сегодня, 18:22
«Сперс» делали всего одно предложение по обмену Кевина Дюрэнта, не включающее 2-й драфт-пик этого года
9сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» играет с «Парижем» в 3-м матче серии
сегодня, 18:43Live
«Барселона» расстанется с Джабари Паркером, форвард близок к переходу в «Партизан»
сегодня, 18:30
Женская НБА. «Коннектикут» примет «Даллас», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом» и другие матчи
сегодня, 17:17
«Локомотив-Кубань» продлит контракт Антона Квитковских до лета 2027 года
1сегодня, 16:24
Андрей Сопин останется в «Самаре»
сегодня, 16:14
«Локомотив-Кубань» хочет продлить контракт Таджера Макколла, защитник обдумывает свое решение
1сегодня, 14:15
Владе Дивац упал с мотоцикла и сломал бедренную кость
2сегодня, 13:59
Неманя Джуришич будет играть за «Кумамото» во втором дивизионе японского чемпионата
сегодня, 13:31Фото
«Енисей» расстался с защитником Виктором Сэндерсом
сегодня, 13:19Фото
МБА-МАИ объявила о подписании форварда Александра Гудумака
сегодня, 13:12Фото