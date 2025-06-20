Егор Демин вызывает интерес у «Бруклина» (8-й пик)
Егор Демин удачно показал себя на просмотрах.
Российский разыгрывающий побывал в целом ряде клубов, включая «Джаз» (5-й пик), «Уизардс» (6), «Пеликанс» (7), «Нетс» (8), «Блэйзерс» (11), «Буллз» (12), «Хоукс» (13) и «Тандер» (15).
По информации Джейка Фишера, особый интерес к Демину проявляет «Бруклин». Команды оценили сочетание таланта и габаритов игрока.
В разговоре с репортером университетский тренер Демина Кевин Янг назвал его имеющим «наиболее высокий потенциал за вычетом Дилана Харпера и Купера Флэгга».
Так кто все же будет чемпионом НБА?297 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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