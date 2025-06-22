«Финикс» может обменять Джейлена Грина в другую команду

«Санз», скорее всего, обменяют Джейлена Грина.

По словам эксперта Зака Лоу, высока вероятность, что «Финикс » обменяет защитника Джейлена Грина , которого приобрел в результате обмена Кевина Дюоэнта в «Хьюстон».

«Санз» отправили Дюрэнта в «Рокетс» в обмен на Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.

Для Грина нынешний сезон стал четвертым в карьере. Показатели защитника составили 21,0 очка, 4,6 подбора и 3,4 передачи в среднем за встречу.