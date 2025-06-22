«Финикс» может обменять Джейлена Грина в другую команду
«Санз», скорее всего, обменяют Джейлена Грина.
По словам эксперта Зака Лоу, высока вероятность, что «Финикс» обменяет защитника Джейлена Грина, которого приобрел в результате обмена Кевина Дюоэнта в «Хьюстон».
«Санз» отправили Дюрэнта в «Рокетс» в обмен на Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.
Для Грина нынешний сезон стал четвертым в карьере. Показатели защитника составили 21,0 очка, 4,6 подбора и 3,4 передачи в среднем за встречу.
Так кто все же будет чемпионом НБА?2001 голос
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница эксперта Зака Лоу в соцсети X
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