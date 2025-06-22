«Санз» не планируют обменивать Джейлена Грина (Джон Гамбадоро)

«Финикс» намерен сохранить Джейлена Грина.

«Санз» не планируют обменивать Джейлена Грина , ожидается, что он будет играть вместе с Девином Букером в задней линии», – написал журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.

Ранее эксперт Зак Лоу написал, что «Финикс », скорее всего, обменяет Грина в другую команду.

Сегодня стало известно, что «Санз» обменяют Кевина Дюрэнта в «Рокетс» на Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.