«Санз» не планируют обменивать Джейлена Грина (Джон Гамбадоро)
«Финикс» намерен сохранить Джейлена Грина.
«Санз» не планируют обменивать Джейлена Грина, ожидается, что он будет играть вместе с Девином Букером в задней линии», – написал журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.
Ранее эксперт Зак Лоу написал, что «Финикс», скорее всего, обменяет Грина в другую команду.
Сегодня стало известно, что «Санз» обменяют Кевина Дюрэнта в «Рокетс» на Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.
Так кто все же будет чемпионом НБА?2012 голосов
Индиана
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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