Журналист Джон Гамбадоро: «Обмен Кевина Дюрэнта состоится сегодня или завтра»
«Санз» близки к обмену Кевина Дюрэнта.
«Сделка по обмену Кевина Дюрэнта очень близка. «Финикс» ведет переговоры с несколькими командами, чтобы получить желаемую сделку, и я ожидаю, что это произойдет сегодня или завтра», – пишет журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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