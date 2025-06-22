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Журналист Джон Гамбадоро: «Обмен Кевина Дюрэнта состоится сегодня или завтра»

«Санз» близки к обмену Кевина Дюрэнта.

«Сделка по обмену Кевина Дюрэнта очень близка. «Финикс» ведет переговоры с несколькими командами, чтобы получить желаемую сделку, и я ожидаю, что это произойдет сегодня или завтра», – пишет журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джона Гамбадоро в соцсети X
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