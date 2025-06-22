Сэм Эмик: «Хьюстон» не связывался с «Финиксом» с прошлой недели, и тот разговор прошел не слишком гладко»

Процесс переговоров застопорился.

«Мне сказали в четверг, что «Хьюстон » не связывался с «Финиксом » с прошлой недели, и тот разговор прошел не слишком гладко. Возможно, ситуация изменилась, но на момент четверга дела обстояли так. «Рокетс» очень хотели бы заполучить Дюрэнта , но только на своих условиях», – сказал Сэм Эмик из The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Санс» настаивают на включении в сделку Джабари Смита и не хотят забирать Джейлена Грина .