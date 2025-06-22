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Сэм Эмик: «Хьюстон» не связывался с «Финиксом» с прошлой недели, и тот разговор прошел не слишком гладко»

Процесс переговоров застопорился.

«Мне сказали в четверг, что «Хьюстон» не связывался с «Финиксом» с прошлой недели, и тот разговор прошел не слишком гладко. Возможно, ситуация изменилась, но на момент четверга дела обстояли так. «Рокетс» очень хотели бы заполучить Дюрэнта, но только на своих условиях», – сказал Сэм Эмик из The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Санс» настаивают на включении в сделку Джабари Смита и не хотят забирать Джейлена Грина.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1268 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic NBA Daily
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