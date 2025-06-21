Брайан Уиндхорст: «Стоимость Кевина Дюрэнта снизилась, потому что он ограничивает свой рынок»
Эксперт объяснил, почему стоимость Кевина Дюрэнта на рынке обменов упала.
«Его стоимость снизилась, потому что он ограничивает свой рынок.
Он эффективно это делает. Он ясно дал понять, что хочет сам решать, где он закончит карьеру. Таким образом он ограничивает рынок и добивается перехода в определенную команду. Пока у него это получается», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Так кто все же будет чемпионом НБА?953 голоса
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости