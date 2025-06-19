Руководитель команды НБА: «Если бы Егор Демин играл по 34-36 минут, то был бы близок к трипл-даблу в среднем за матч»

Руководитель команды НБА высказал мнение о Егоре Демине.

«Что касается видения площадки и передач, он, конечно, не Лука Дончич, но этот парень умеет отдавать передачи, обладает отличными физическими данными и сможет играть в НБА , потому что способен мыслить самостоятельно. Он чувствует ритм, понимает, кому и когда нужен мяч, умеет управлять временем. Он очень зрелый для новичка. В худшем случае он станет игроком типа Джоша Гидди.

Я не переживаю за его бросок, он разберется с ним. В целом, его, возможно, немного недооценивают. Когда я увидел его в начале сезона, я подумал, что, если бы он играл по 34-36 минут, то был бы близок к трипл-даблу в среднем за матч. И он играл не с самыми сильными партнерами по команде. Сколько игроков из его команды будут зарабатывать в профессиональном баскетболе, кроме, может быть, одного-двух?» – сказал руководитель одного из клубов Западной конференции.