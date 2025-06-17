Игорь Знаменский об обмене Бэйна: «Мне интересно, куда смотрит «Мемфис»

Ведущий «Взял Мяч» поделился мыслями об обмене между «Гриззлис» и «Мэджик».

«Мне интересно, как проходил разговор [между «Орландо » и «Мемфисом » по обмену Бэйна].

Я уверен, что «Мемфис» просил Саггса – потому что зачем им мертвый Кентавиус Колдуэлл-Поуп – но получили отказ. Просили Энтони Блэка – получили отказ, и даже, скорее всего, они получили один выбор первого раунда сверху за то, что они забрали Колдуэлл-Поупа, потому что, ну, кому он сейчас нужен.

Мне больше интересно, куда смотрит «Мемфис». Они только что уволили тренера, с которым у них были лучшие результаты за долгое время. Непонятно, что такое Джа Морэнт . Непонятно, что такое Джарен Джексон-младший . Они собираются и Джексона тоже продать? И если да, то получат ли они больше, чем за Бэйна ? И что делать с Морэнтом?», – задался вопросами Знаменский .