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Джамал Мозли о приходе Десмонда Бэйна: «Пространство на площадке и быстрые решения»

Джамал Мозли поделился задачами Десмонда Бэйна в новой команде.

Защитник «Мемфиса» перебрался в Орландо в результате крупного обмена.

«Мы взяли игрока большого калибра и такого же значимого с точки зрения масштабов его личности. Получил звонки и сообщения от людей знакомых с его влиянием на сообщество и людей вокруг.

Он даст нам пространство. Свои бросковые способности, создание возможностей для себя, розыгрыш в разных ситуациях. Нам нужны от него быстрые решения, быстрые действия в нападении. Он привык к быстрому темпу. Мы много обсуждали нашу способность увеличить скорость игры. И он нам в этом очень поможет.

Очень надежен. Его трехочковые с получения будут для нас предельно важными, но он может бросать и с ведения. Против нас команды нагружают «краску» и ждут наших атак. Его бросок и розыгрыш помогут справиться с этим», – заключил главный тренер «Мэджик».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Орландо»
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