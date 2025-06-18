Десмонд Бэйн об обмене: «Сначала сердце ушло в пятки, но когда услышал про «Орландо», улыбался весь разговор по телефону»
Десмонд Бэйн описал переход в «Мэджик».
«Мемфис» обменял одного из своих лидеров, получив значительную компенсацию из драфт-пиков.
Генменеджер Зак Клейман позвонил Бэйну, чтобы сообщить об обмене.
«У меня сердце ушло в пятки, пока он не сказал, куда я перехожу. Мог попасть в любую из других 29 команд.
Когда он сообщил про «Орландо», я улыбался весь остаток разговора по телефону. Не хочу показаться неуважительным, что тороплюсь забыть «Мемфис», но я действительно рад этой новой возможности.
Когда агент спросил меня после завершения сезона, куда я хотел бы попасть в случае обмена, честно говорю, «Орландо» был на вершине моего списка. Идеально подходит», – поделился защитник.
«Мэджик» взяли одну игру у «Бостона» в 1-м раунде этого плей-офф. «Гриззлис» уступили «Оклахоме» всухую.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Orlando Sentinel
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