Десмонд Бэйн об обмене: «Сначала сердце ушло в пятки, но когда услышал про «Орландо», улыбался весь разговор по телефону»

Десмонд Бэйн описал переход в «Мэджик».

«Мемфис » обменял одного из своих лидеров, получив значительную компенсацию из драфт-пиков.

Генменеджер Зак Клейман позвонил Бэйну , чтобы сообщить об обмене.

«У меня сердце ушло в пятки, пока он не сказал, куда я перехожу. Мог попасть в любую из других 29 команд.

Когда он сообщил про «Орландо», я улыбался весь остаток разговора по телефону. Не хочу показаться неуважительным, что тороплюсь забыть «Мемфис», но я действительно рад этой новой возможности.

Когда агент спросил меня после завершения сезона, куда я хотел бы попасть в случае обмена, честно говорю, «Орландо » был на вершине моего списка. Идеально подходит», – поделился защитник.

«Мэджик» взяли одну игру у «Бостона» в 1-м раунде этого плей-офф. «Гриззлис» уступили «Оклахоме» всухую.