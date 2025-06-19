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«Поздравляю с Днем отца. Есть секунда?» Десмонд Бэйн рассказал, как генменеджер сообщил ему об обмене

Десмонд Бэйн рассказал, как он узнал об обмене в «Орландо».

«Мы с моей дамой сейчас в отпуске в Дестине, Флорида. Мы завтракали в кофейне, это был День отца. Мой генеральный менеджер написал мне сообщение: «Поздравляю с Днем отца. Есть секунда?» Моя дама сразу сказала: «Это не к добру». Я подумал, что это либо я, либо какой-то другой важный игрок для команды. 

Через 10 секунд я получил звонок по Facetime, а мы обычно не созваниваемся по Facetime. Конечно, мы общаемся, но обычно по телефону или при личной встрече. В тот момент я все понял», – рассказал защитник.

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В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт TheYoungManAndTheThree в соцсети X
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Зак Клейман
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