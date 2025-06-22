Торри Крэйг: «Приятно видеть Джейсона Тейтума в хорошем расположении духа»

Торри Крэйг рассказал, что Джейсон Татум находится в «хорошем расположении духа».

«Приятно видеть его в хорошем расположении духа, видеть, как он улыбается, смеется, шутит, и просто нормально поговорить с ним.

Поговорили о межсезонье, о том, чем я занимаюсь. Я с нетерпением жду его выздоровления, прогресса. И всегда просто приятно видеть его в хорошем расположении духа», – рассказал форвард «Бостона ».

Тейтум получил разрыв ахиллова сухожилия во время плей-офф, из-за чего ему придется пропустить большую часть следующего сезона.