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Торри Крэйг: «Приятно видеть Джейсона Тейтума в хорошем расположении духа»

Торри Крэйг рассказал, что Джейсон Татум находится в «хорошем расположении духа».

«Приятно видеть его в хорошем расположении духа, видеть, как он улыбается, смеется, шутит, и просто нормально поговорить с ним.

Поговорили о межсезонье, о том, чем я занимаюсь. Я с нетерпением жду его выздоровления, прогресса. И всегда просто приятно видеть его в хорошем расположении духа», – рассказал форвард «Бостона».

Тейтум получил разрыв ахиллова сухожилия во время плей-офф, из-за чего ему придется пропустить большую часть следующего сезона.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1328 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал CLNS Media Boston Sports Network
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