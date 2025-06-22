Торри Крэйг: «Приятно видеть Джейсона Тейтума в хорошем расположении духа»
Торри Крэйг рассказал, что Джейсон Татум находится в «хорошем расположении духа».
«Приятно видеть его в хорошем расположении духа, видеть, как он улыбается, смеется, шутит, и просто нормально поговорить с ним.
Поговорили о межсезонье, о том, чем я занимаюсь. Я с нетерпением жду его выздоровления, прогресса. И всегда просто приятно видеть его в хорошем расположении духа», – рассказал форвард «Бостона».
Тейтум получил разрыв ахиллова сухожилия во время плей-офф, из-за чего ему придется пропустить большую часть следующего сезона.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1328 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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