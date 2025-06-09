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Байрон Скотт: «Тейтума увезли в кресле, Кобе никогда бы не позволил себя увезти»

Наставник Кобе Брайанта в «Лейкерс» рассказал о характере легенды.

«Кобе порвал ахилл, потом пошел пробивать штрафные и ушел сам. Я вам объясню, почему это был крутейший поступок. Ты видишь, как он встает, потому что думает, будто кто-то ударил его, да? Как все, кто рвет ахилл – им кажется, что кто-то дал им пинка или типа того. Но он встает и идет на линию штрафных. Перед этим ему еще пришлось уйти с площадки, а потом вернуться. Ты посмотри на его лицо – ни гримас, ничего. Видно только разочарование. Он разозлен. Он расстроен.

А теперь взглянем на одного из моих любимых игроков в НБАДжейсона Тейтума: делает шаг за мячом – бам! Он уже на полу, чуть ли не умирает. Катается в агонии, видно, что ему дико больно, потом уезжает в коляске. И я подумал: во-первых, Кобе никогда бы не позволил вывезти себя в коляске. Я никого не буду обижать, но Кобе бы так не сделал, ясно?

Это самый крутой поступок, который я видел на баскетбольной площадке – он выходит, забивает два штрафных и уходит сам. Никого не позвал помочь. Конечно, с порванным ахиллом нормально ходить не получится, но он ушел сам. Больше такого в этой лиге не увидишь. Никогда», – рассказал Байрон Скотт.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Байрона Скотта
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