Торри Крэйг: «Бостон» может бороться за титул и без Джейсона Тейтума»
Торри Крэйг обозначил перспективы «Селтикс» на следующий сезон.
Форвард прочувствовал атмосферу «Бостона» и познакомился с организацией после перехода в команду в феврале этого года.
«Селтикс» предстоит провести почти весь или даже весь следующий сезон без своего лидера Джейсона Тейтума, порвавшего ахиллово сухожилие.
«Команда похожа на семью и ориентирована на семейные взаимоотношения. Они положительно относятся к присутствию детей, встречам семьями, развитию сообществ. Все делают очень правильно.
Это отличный коллектив. Конечно, ситуация с травмами окажет влияние, но даже без Тейтума они смогут бороться за титул.
У них очень талантливый состав. Предстоит найти возможность играть несколько по-другому. Но они более чем способны на это. Полностью уверен», – заключил Крэйг.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1158 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Celtics Blog
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