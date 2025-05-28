Торри Крэйг: «Бостон» может бороться за титул и без Джейсона Тейтума»

Торри Крэйг обозначил перспективы «Селтикс» на следующий сезон.

Форвард прочувствовал атмосферу «Бостона » и познакомился с организацией после перехода в команду в феврале этого года.

«Селтикс» предстоит провести почти весь или даже весь следующий сезон без своего лидера Джейсона Тейтума , порвавшего ахиллово сухожилие.

«Команда похожа на семью и ориентирована на семейные взаимоотношения. Они положительно относятся к присутствию детей, встречам семьями, развитию сообществ. Все делают очень правильно.

Это отличный коллектив. Конечно, ситуация с травмами окажет влияние, но даже без Тейтума они смогут бороться за титул.

У них очень талантливый состав. Предстоит найти возможность играть несколько по-другому. Но они более чем способны на это. Полностью уверен», – заключил Крэйг .