Джейсон Тейтум: «День 25-й. Дни становятся немного легче»
Джейсон Тейтум поделился новостями о восстановлении.
«День 25-й. Дни становятся немного легче», – написал форвард «Бостона» в соцсети.
Тейтум получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги в 4-м матче второго раунда плей-офф против «Никс» (2-4). По предварительным оценкам, восстановление займет 8-9 месяцев.
Как котируете Тайриза Халибертона?8049 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джейсона Тейтума в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости