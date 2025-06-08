Джейсон Тейтум: «День 25-й. Дни становятся немного легче»

Джейсон Тейтум поделился новостями о восстановлении.

«День 25-й. Дни становятся немного легче», – написал форвард «Бостона » в соцсети.

Тейтум получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги в 4-м матче второго раунда плей-офф против «Никс» (2-4). По предварительным оценкам, восстановление займет 8-9 месяцев.