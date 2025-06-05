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Никола Йокич остается на вершине рейтинга Топ-100 игроков от The Ringer, Тайриз Халибертон – на 7-й строчке

The Ringer обновил свой Топ-100 игроков перед финалом НБА.

Первое место остается за сербским центровым Николой Йокичем. Тайриз Халибертон поднялся на 7-ю строчку.

  1. Никола Йокич

  2. Шэй Гилджес-Александер

  3. Яннис Адетокумбо

  4. Лука Дончич

  5. Стефен Карри

  6. Энтони Эдвардс

  7. Тайриз Халибертон

  8. Донован Митчелл

  9. Джейлен Брансон

  10. Джейсон Тейтум

  11. Виктор Вембаньяма

  12. Леброн Джеймс

  13. Энтони Дэвис

  14. Кевин Дюрэнт

  15. Кавай Ленард

  16. Кейд Каннингем

  17. Эван Мобли

  18. Карл-Энтони Таунс

  19. Девин Букер

  20. Джейлен Уильямс

Как котируете Тайриза Халибертона?2463 голоса
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
logoЛеброн Джеймс
logoКарл-Энтони Таунс
logoЭнтони Дэвис
logoКавай Ленард
logoЛука Дончич
logoЭнтони Эдвардс
logoЭван Мобли
logoСтефен Карри
logoКейд Каннингем
logoДжейлен Уильямс
logoДонован Митчелл
logoНикола Йокич
logoВиктор Вембаньяма
logoЯннис Адетокумбо
logoДевин Букер
logoТайриз Халибертон
logoШэй Гилджес-Александер
logoКевин Дюрэнт
logoДжейсон Тейтум
logoДжейлен Брансон
logoНБА
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