Никола Йокич остается на вершине рейтинга Топ-100 игроков от The Ringer, Тайриз Халибертон – на 7-й строчке
The Ringer обновил свой Топ-100 игроков перед финалом НБА.
Первое место остается за сербским центровым Николой Йокичем. Тайриз Халибертон поднялся на 7-ю строчку.
Энтони Эдвардс
Тайриз Халибертон
Джейлен Брансон
Джейсон Тейтум
Виктор Вембаньяма
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис
Кевин Дюрэнт
Кавай Ленард
Кейд Каннингем
Эван Мобли
Карл-Энтони Таунс
Девин Букер
Джейлен Уильямс
Как котируете Тайриза Халибертона?2463 голоса
В топ-5
В топ-10
В топ-15
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
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