Виктор Вембаньяма о храме Шаолинь: «Максимально отличалось от того, к чему я привык»
Виктор Вембаньяма рассказал, как он посетил храм Шаолинь в Дэнфэне.
«Я получил отличный опыт.
Я отправился туда с целью заставить свое тело пройти через то, к чему оно не привыкло, и обеспечить себе диапазон движений и силу. Это, вероятно, максимально отличалось от того, к чему я привык.
Я занимался кунг-фу. Каждый день. Это было похоже на веганский храм, монастырь. Я был изолирован. Многие блюда состояли из цуккини и рисовой лапши», – рассказал центровой «Сан-Антонио».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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