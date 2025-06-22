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Виктор Вембаньяма о храме Шаолинь: «Максимально отличалось от того, к чему я привык»

Виктор Вембаньяма рассказал, как он посетил храм Шаолинь в Дэнфэне.

«Я получил отличный опыт.

Я отправился туда с целью заставить свое тело пройти через то, к чему оно не привыкло, и обеспечить себе диапазон движений и силу. Это, вероятно, максимально отличалось от того, к чему я привык.

Я занимался кунг-фу. Каждый день. Это было похоже на веганский храм, монастырь. Я был изолирован. Многие блюда состояли из цуккини и рисовой лапши», – рассказал центровой «Сан-Антонио».

Так кто все же будет чемпионом НБА?1034 голоса
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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