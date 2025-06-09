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Джордж Гервин: «Вембаньяма может достичь неожиданного уровня за счет способности одновременно играть и думать»

Джордж Гервин высоко оценивает потенциал Виктора Вембаньямы.

«Речь не просто о его росте, а о способности использовать свои габариты. Все это сводится к знанию баскетбола. Это огромное преимущество.

Можно быть очень мастеровитым технически, но не уметь одновременно играть и думать. Это сочетание выделяет великих игроков из общей массы.

Вембаньяма может играть и думать, и с точки зрения потенциала это может завести его на тот уровень, которого он и сам не ожидает», – заключил 73-летний член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Сайт инсайдера Брэндона «Scoop B» Робинсона
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