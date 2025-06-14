Джордж Гервин: «Старая эпоха ушла. Нет Леброна, нет Стефа»

Джордж Гервин заявил, что в НБА сменилась эпоха.

«Сперс» получили очень хорошие новости с приходом Фокса и Вемби . У них есть ядро, чтобы собрать очень хорошую команду. Вы все знаете так же, как и я: старая эпоха ушла. Нет Леброна, нет Стефа .

Пришли новые молодые парни. Все когда-нибудь станут бывшими игроками», – заявил 73-летний член Зала славы.