Джордж Гервин: «Старая эпоха ушла. Нет Леброна, нет Стефа»
Джордж Гервин заявил, что в НБА сменилась эпоха.
«Сперс» получили очень хорошие новости с приходом Фокса и Вемби. У них есть ядро, чтобы собрать очень хорошую команду. Вы все знаете так же, как и я: старая эпоха ушла. Нет Леброна, нет Стефа.
Пришли новые молодые парни. Все когда-нибудь станут бывшими игроками», – заявил 73-летний член Зала славы.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run It Back on FanDuel TV
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