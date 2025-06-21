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Леброн Джеймс: «Если Вемби продолжит выбивать мои броски на трибуны, мне придется завершить карьеру»

Леброн Джеймс пошутил о том, как долго еще он будет играть.

«Не знаю, как долго еще я буду играть, но если Вемби продолжит выбивать мои броски на трибуны, мне, возможно, придется завершить карьеру», – посмеялся форвард «Лейкерс».

Так кто все же будет чемпионом НБА?953 голоса
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Энтони Ривардо в соцсети X
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