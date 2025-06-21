Леброн Джеймс: «Если Вемби продолжит выбивать мои броски на трибуны, мне придется завершить карьеру»

Леброн Джеймс пошутил о том, как долго еще он будет играть.

«Не знаю, как долго еще я буду играть, но если Вемби продолжит выбивать мои броски на трибуны, мне, возможно, придется завершить карьеру», – посмеялся форвард «Лейкерс».