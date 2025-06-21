Леброн Джеймс: «Если Вемби продолжит выбивать мои броски на трибуны, мне придется завершить карьеру»
Леброн Джеймс пошутил о том, как долго еще он будет играть.
«Не знаю, как долго еще я буду играть, но если Вемби продолжит выбивать мои броски на трибуны, мне, возможно, придется завершить карьеру», – посмеялся форвард «Лейкерс».
Так кто все же будет чемпионом НБА?953 голоса
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Энтони Ривардо в соцсети X
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