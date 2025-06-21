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Дрэймонд Грин о продаже «Лейкерс»: «Теперь они стали опасными»

Дрэймонд Грин считает, что «Лейкерс» стали опаснее после продажи за 10 млрд .

«Когда я увидел, что «Лейкерс» продают за 10 миллиардов долларов Марку Уолтеру, знаете, что я сказал? Я сказал: «О черт, теперь «Лейкерс» стали опасными».

Единственное, что останавливало «Лейкерс» – это то, что по стандартам НБА Джини Басс и семья Басс были одной из самых небогатых семей. У них был большой актив, который они только что продали, но это своего рода источник их дохода. Когда это источник вашего дохода, вы действуете немного по-другому. Вы более внимательны», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Draymond Green Show with Baron Davis
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Марк Уолтер
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